  1. Kendisine kıydı
  2. Rüzgar dinmedi

Yersiz yurtsuz öfke!

Zonguldak’ta 250 öğrenci, yurttan iki kızın kaçırıldığı gerekçesiyle eylem yaptı. Yetkililer olayı yalanladı ve “Öğrenci kendi rızasıyla gitmiş” dedi...

Yersiz yurtsuz öfke!
Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri için bu yıl açılan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden biri, iddiaya göre geçen Cuma erkek arkadaşı tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Polis tarafından ertesi gün yakalanan zanlı, çıkarıldığı adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. Önceki gün bir kızın daha kaçırıldığı iddiası yayıldı.

'EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR'
Bunun üzerine binanın önünde toplanan 250 öğrenci, sloganlar eşliğinde protesto eylemi yaptı. Eylemde öğrenciler adına konuşan Büşra Serçeoğlu, "Yurt ve çevresi güvenli değil. Korku içindeyiz" derken Sena Temizyürek de "Yurdun çevresindeki inşaatta kalan işçiler bizi taciz ediyor" dedi. Emniyet Müdürü Osman Ak güvenliklerini sağlayacakları sözünü verince, 4 saat süren eylem sona erdi. Konuyla ilgili açıklama yapan KYK Zonguldak Bölge Müdürü Hayri Bulazar da şunları söyledi: "Kaçırılma olayı söz konusu değil. Kız öğrenci kendi rızasıyla gitmiş. Olayı provoke etmeye çalışıyorlar. Kusuru olan her kim varsa en ağır bir şekilde cezalandırılacak."
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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