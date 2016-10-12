Yersiz yurtsuz öfke!

Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri için bu yıl açılan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden biri, iddiaya göre geçen Cuma erkek arkadaşı tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Polis tarafından ertesi gün yakalananzanlı, çıkarıldığı adliyede adli kontrolleserbest bırakıldı. Önceki gün bir kızın daha kaçırıldığı iddiası yayıldı.
'EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR'
Bunun üzerine binanın önünde toplanan 250 öğrenci, sloganlar eşliğinde protestoeylemi yaptı. Eylemde öğrencileradına konuşan Büşra Serçeoğlu, "Yurtve çevresi güvenli değil. Korku içindeyiz"derken Sena Temizyürek de "Yurdun çevresindeki inşaatta kalan işçiler bizi taciz ediyor" dedi. Emniyet Müdürü Osman Ak güvenliklerini sağlayacakları sözünü verince, 4 saat süren eylem sona erdi. Konuyla ilgili açıklama yapan KYK Zonguldak Bölge Müdürü Hayri Bulazar da şunları söyledi: "Kaçırılma olayı söz konusu değil. Kız öğrenci kendi rızasıyla gitmiş. Olayı provoke etmeye çalışıyorlar. Kusuru olan her kim varsa en ağır bir şekilde cezalandırılacak."
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