2015 yılından beri Türkiye'nin Musul yakınlarındaki Başika kampı nda eğittiği Musullu Sünni güçlerden oluşan Haşdi Vatani'nin askeri sözcüsü Haysem El Enizi, eğitilen üç bin kişilik güçle Irak ordusu komutası altında Musul operasyonuna katılacaklarını söylerken, operasyon sonrası kent merkezinde güvenliği yine Irak ordusuyla birlikte sağlayacaklarını ifade etti.Bu karar için henüz imza atılmadığını söyleyen El Enizi, operasyon hazırlıkları için görüşen Amerikalı, Iraklı ve Türk yetkililerin bu konuda fikir birliğine vardığını bildirdi.Al Jazeera'ye konuşan El Enizi, Türk askeri nin Başika'da eğitim için kalmaya devam edeceğini belirtirken, Haşdi Vatani'nin şu an Peşmerge'nin olduğu kuzey ve doğu bölgesinden operasyona katılacağını belirtti."Şu an Peşmerge'nin olduğu kuzey ve doğu bölgesinden operasyona katılacak Haşdi Vatani. Tamamen Irak ordusunun komutası altında olacak. Türk askeri Başika'da eğitim için kalmaya devam edecek.

Şu an için üç bin savaşçımız var. Başika'da eğitime devam edilecek. Bu şekilde bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz üç ay içinde sayıyı ikiye katlayarak altı bine ulaşmak. Çünkü bu birlikler sadece DAEŞ'den temizleme operasyonu sırasında değil, sonrasında da şehirde güvenliği sağlamak için Irak ordusuyla birlikte Musul'da kalmaya devam edecek."

Haşdi Aşairi adı verilen, yerel aşiret liderleri ve onlarla hareket eden milis güçlerden oluşan birliklerin de Musul'un içine girmesi halinde Haşdi Şâbi kadar tehlikeli olacağı görüşünde:

"Haşdi Aşairi'nin de Musul halkının yapısına uygun olarak çoğunlukla Sünni aşiretlerden oluştuğunu biliyoruz. Musul çevresinde sayıları üç bin iki yüz civarında. Ancak bunlar Bağdat yönetimiyle doğrudan iş yapan ve Haşdi Şabi dediğimiz Şii milis yapılanmasıyla aynı çatı altına giren gruplar. Bu sebeple Musul operasyonunda kent çevresinde kendi bölgeleri dışında ciddi bir rol oynamaları beklenmiyor. Bağdat'tan ya da ABD'den gelecek hafif silahlarla DAEŞ'e karşı savaşta etkili olamazlar. Sadece aşiretlerinden güç aldıkları bölgelerde aktif olabilirler.

Haşdi Şâbi ise çoğunluğu İran'da eğitim almış, (İran Devrim Muhafızları Komutanı) Kasım Süleymani'nin adamlarıdır. Bir kanuna, düzene dayanmazlar. Irak Savunma Bakanlığı'na da bağlı olmadıkları için eylemlerinin cezalandırılması da söz konusu olmuyor. Musul'a girmeleri çok büyük sorunlar doğurur."

"En büyük sorun da Telafer'de olacak. Buradaki Haşdi Şâbi grupları Telafer'den DAEŞ geldiğinde güneye kaçan Şii aşiretlerden oluşuyor. Burada bu güçlerin varlığı, DAEŞ'le işbirliği yaptığı gerekçesiyle Sünni Türkmenlere yönelik çok kötü sonuçlar doğurabilir. Haşdi Vatani'nin ise coğrafi ve fiziki olarak buraya girmesi mümkün değil. Biz Musul'a şu an Peşmerge'nin hâkim olduğu kuzey ve doğu bölgelerinden gireceğiz."Haşdi Vatani sözcüsüne göre, Musul'un DAEŞ'ten temizlenmesi operasyonu, tüm gruplar arasında koordinasyon sağlanması halinde birkaç hafta içinde tamamlanacak. Ancak önemli olan Musul'un DAEŞ sonrası istikrar ve güvenliğinin sağlanması. Bunun ise yıllar sürebileceğini söylüyor.