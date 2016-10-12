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'nün imamı tutuklandı

soruşturması kapsamında, örgütün ’ imamı’ olduğu belirlenen SGK Nevşehir eski İl Müdürü Mehmet Ali Yıkarbaba tutuklandı.

FETÖnün SGK imamı tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün ' imamı' olan Mehmet Ali Yıkarbaba tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün 'SGK imamı' olduğu belirlenen SGK Nevşehir eski İl Müdürü Mehmet Ali Yıkarbaba tutuklanarak, E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

BAŞSAVCIYA TEBRİK
Tutuklanan Mehmet Ali Yıkarbaba'nın, FETÖ'nün 'Türkiye Memurlar Mütevelli Heyeti' yönetiminde de olduğu iddia edildi.

'SGK imamı' Yıkarbaba'nın ortaya çıkarılması ve tutuklanmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun'u tebrik etti.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 18:28
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