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’nün ‘Moral’ merkezi

FETÖ’nün ‘Moral’ merkezi
İzmir'de, Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeki yapılanmaya yönelik yapıldı. 10'u rütbeli 24 polis gözaltına alındı. Aralarında merkezin eski müdürü emekli 1. sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Can'ın da bulunduğu 4 polisin ise arandığı açıklandı. Zanlıların 'deki polis evlerini 'nün kampı gibi kullandıkları, şehir dışından örgütün toplantılarına gelenlerin kayıt edilmeden polis evlerinde kaldıkları ve motive etmek için burada dinlendirildikleri belirlendi.

CEYHAN TORLAK
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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