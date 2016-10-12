FETÖ’nün ‘Moral’ merkezi

İzmir'de, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeki yapılanmaya yönelik operasyon yapıldı. 10'u rütbeli 24 polis gözaltına alındı. Aralarında merkezin eski müdürü emekli 1. sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Can'ın da bulunduğu 4 polisin ise arandığı açıklandı. Zanlıların İzmir'deki polis evlerini FETÖ'nün kampı gibi kullandıkları, şehir dışından örgütün toplantılarına gelenlerin kayıt edilmeden polis evlerinde kaldıkları ve motive etmek için burada dinlendirildikleri belirlendi.
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