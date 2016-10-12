Eş tutuklama

FETÖ/PDY'ye finans desteği sağladıkları gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen TARKİM Havacılık'ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır'ın geçtiğimiz hafta gözaltına alınan eşi Betül Özbey Bayındır, dün adliyeye gönderildi. Savcılıkta ifade veren Bayındır, örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Betül Özbey Bayındır'ın "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu işlediğini gösterir para transferlerine dair dekontlar ve MASAK raporları gibi somut delillerin bulunduğunu belirterek tutuklanmasına karar verdi. Bayındır, cezaevine gönderildi.





* TARKİM Havacılık'ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır hakkında yakalama kararı bulunuyor