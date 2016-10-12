TBMM Genel Kurulunda, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nin görüşmelerinde söz alan Elvan, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı akşam Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin darbeye karşı dik bir duruş sergilediğini söyledi.

MÜCADELENİN SÜRMESİ GEREKİYOR

Elvan, FETÖ ile mücadele için "Yenikapı ruhunun" devam ettirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Olağanüstü hal uygulamasının uzatılmasına ilişkin eleştiriler bulunduğunu anımsatan Elvan, "FETÖ'nün ne kadar hain olduğunu, nasıl gizli yapılanma içerisinde çalıştığını hep birlikte gördük. Bu terör örgütünün tamamıyla yok edilmesi, kökünün kazınması için bu mücadelenin sürdürülmesi gerekiyor. Olağanüstü halin uzatılmasının tek ve tek nedeni Fetullahçı terör örgütünün tamamıyla ortadan kaldırılmasıdır." dedi.

"BUNLARIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da 15 Temmuz gecesi Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekillerinin darbeye karşı bombalar altında ciddi bir duruş sergilediğini vurgulayarak, "Tüm milletvekillerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Farklı partilerde siyaset yapabiliriz ama söz konusu bayrak, söz konusu vatan, söz konusu milletse gerisi teferruattır diyor, hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, kanun hükmünde kararnamenin (KHK) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Başkanvekili Aydın, verilen aranın ardından, komisyonun yerini almaması üzerine, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.