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Tel çilesi bitti

Tel çilesi bitti
Bursa Osmangazi'de bulunan Şehit Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu yeni eğitim yılında hane sistemine geçti. Yemekhanenin aylık fiyatını da 110 lira olarak belirledi. Okul, öğle yemeği saatinde de öğrencilerin dışarı çıkmasını yasakladı. Veliler ise yemekhanenin yemeklerinin kötü ve pahalı olduğunu belirtti. Bu duruma karşı çıkan aileler, öğle arasında çocuklarına un tel örgülerinin arasından yemek yedirmeye başladı. Ortaya çıkan manzaranın ardından ise okul yönetimi dün bu yasağı kaldıracağını söyledi. Yönetim, yemekhaneyi ve kantini kullanmayan öğrencilerin velileri için özel ziyaretçi kartı hazırlatacağını açıkladı. Bu kartları alan velilerin, 40 dakikalık süre içersinde okula gelip kartlarını bırakarak çocukları evlerinde, lokantalarda veya parklarda karınlarını doyurup tekrar okula teslim edeceği öğrenildi.
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