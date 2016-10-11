Tel çilesi bitti

Bursa Osmangazi'de bulunan Şehit Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu yeni eğitim yılında yemekhane sistemine geçti. Yemekhanenin aylık fiyatınıda 110 lira olarak belirledi. Okul,öğle yemeği saatinde de öğrencilerindışarı çıkmasını yasakladı. Veliler ise yemekhanenin yemeklerinin kötü ve pahalı olduğunu belirtti. Bu duruma karşı çıkan aileler, öğle arasında çocuklarına okulun tel örgülerinin arasından yemek yedirmeye başladı. Ortaya çıkan manzaranın ardından ise okul yönetimi dün bu yasağı kaldıracağını söyledi. Yönetim,yemekhaneyi ve kantini kullanmayanöğrencilerin velileri için özelziyaretçi kartı hazırlatacağını açıkladı. Bu kartları alan velilerin, 40 dakikalık süre içersinde okula gelip kartlarını bırakarak çocukları evlerinde, lokantalarda veya parklarda karınlarını doyurup tekrar okula teslim edeceği öğrenildi.
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