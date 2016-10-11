Tatlıya 'Bağ'landı

Antalya'da bir markette çalışan Halit Taşçı ve eşinin prematüre ikizkız bebeği dünyaya geldi. 'Defne' ve'Cemre' adları verilen bebekler, bir dizi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Pamukkale Üniversitesi'nde tedavi gören bebeklerden Cemre, bağırsakları yapıştığı için ameliyat edildi. Tedavigördüğü hastaneden bir süre öncetaburcu edilen Defne bebeğinise gözlerine log testi yapılmasıgerekti. Ancak göz muayenesi için randevu ileri bir tarihe verildi. Çocuklarının tedavisi için işinden olan ve Denizli'ye yerleşen ailenin durumu, sosyal medyada gündeme geldi. Taşçı ailesinin bir yakını, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Pamukkale Üniversitesi RektörüProf. Dr. Hüseyin Bağ'dan randevu alımı için yardım istedi.
RANDEVU VERDİLER
Sosyal medya kullanıcısının, "SayınHocam prematüre bebeğimizDefne'nin acilen göz muayenesiolması lazım. Randevuyu günaşırı veriyorlar. Sıra için yardımlütfen" mesajına Rektör Bağ,"Twitter'dan hastane sıra almaservisi başlatmadık" yanıtı verdi.Vatandaşlar, sanal alemde RektörBağ'ın tutumuna tepki gösterdi.Tepkiler üzerine Prof. Dr. Bağ,durumu araştıracağını ve gerekeninyapılacağını belirtti. Bu gelişmeüzerine Pamukkale Üniversitesi,Taşçı ailesi telefonla arayarak,Defne'nin göz muayenesi için bugünerandevu verdi. Ayrıca çocuklarınınsağlığı için işinden olan Halit Taşçıve ailesine, Denizli BüyükşehirBelediyesi Sevgi Eli tarafındanyardım eli uzatıldığı öğrenildi.
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