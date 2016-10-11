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Tatlıya 'Bağ'landı

Göz muayenesi sırası bekleyen Defne için sanal alemde yardım çağrısı yapıldı. Prof. Dr. Hüseyin Bağ ‘’dan sıra vermiyoruz’ diyerek skandala imza attı. Tepkiler üzerine kriz aşıldı

Tatlıya Bağlandı
Antalya'da bir markette çalışan Halit Taşçı ve eşinin prematüre ikiz kız bebeği dünyaya geldi. 'Defne' ve 'Cemre' adları verilen bebekler, bir dizi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Pamukkale Üniversitesi'nde tedavi gören bebeklerden Cemre, bağırsakları yapıştığı için ameliyat edildi. Tedavi gördüğü hastaneden bir süre önce taburcu edilen Defne bebeğin ise gözlerine log testi yapılması gerekti. Ancak göz muayenesi için randevu ileri bir tarihe verildi. Çocuklarının tedavisi için işinden olan ve Denizli'ye yerleşen ailenin durumu, sosyal medyada gündeme geldi. Taşçı ailesinin bir yakını, dün sosyal paylaşım sitesi üzerinden Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'dan randevu alımı için yardım istedi.

RANDEVU VERDİLER
Sosyal medya kullanıcısının, "Sayın Hocam prematüre bebeğimiz Defne'nin acilen göz muayenesi olması lazım. Randevuyu gün aşırı veriyorlar. Sıra için yardım lütfen" mesajına Rektör Bağ, "Twitter'dan hastane sıra alma servisi başlatmadık" yanıtı verdi. Vatandaşlar, sanal alemde Rektör Bağ'ın tutumuna tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Prof. Dr. Bağ, durumu araştıracağını ve gerekenin yapılacağını belirtti. Bu gelişme üzerine Pamukkale Üniversitesi, Taşçı ailesi telefonla arayarak, Defne'nin göz muayenesi için bugüne randevu verdi. Ayrıca çocuklarının sağlığı için işinden olan Halit Taşçı ve ailesine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli tarafından yardım eli uzatıldığı öğrenildi.
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