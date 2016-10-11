Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son dönemde düzenlenen başarılı operasyonların ardından büyük kayıplar veren terör örgütü PKK, taktik değişikliğine giderek genç ve tecrübesiz teröristleri sahaya sürmeye başladı.

Örgütün lider seviyesindeki sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında TSK'nın icra ettiği operasyonlarda çok zayiat verdiklerini ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri tespit edildi.

Teröristlerin eğitim ve tecrübe eksikliklerinden dolayı çoğunlukla silahlarını dahi kullanamadan etkisiz hale getirildikleri de sözde sorumluların söylemleri arasında yer aldı.

Buna rağmen örgüt sorumluları verdikleri talimatla eğitim ve tecrübe eksikliği olan gençleri ölüme göndermeye başladı. Örgütün amacının kış tertiplenmesi öncesi düştüğü zafiyet durumunu gizlemek ve eylemleri sürdürebildiği algısını devam ettirebilmek olduğu aktarıldı.

Bu durum, genç ve tecrübesiz teröristler arasında büyük rahatsızlık yaratırken, bağlı oldukları sorumlulara karşı çıkarak operasyona gitmek istemedikleri tespit edildi. Bunun üzerine terör örgütünün içinde şu ana kadar çok sayıda infaz yapıldığı belirlendi.