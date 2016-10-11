Nuceyfi, Musul operasyonu için tarih verdi

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Irak'ın kenti Musul'un eski Valisi Nuceyfi Musul operasyonu en geç bir hafta içinde başlayacağını belirterek PKK'nın katılmasının felakete yol açacağını kaydetti.
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dost dediniz, irakta amerikanin kuyruguna takildiniz.sonuc ortada.suriyede durum ayni.artik turkiyeyi tehdit ediyorlar.dikkat et tuzak kurmasinlar, tuzak,turk ordusunu zayiflarmak.ulkeni kim koruyacak.sonra iyice dusunun. pkk, isid,fetö,en buyuk dusman amerika. askerini vuran silahlar abd ab urunu.simdi hedef turkiye.irak ordusu tek kursun atmadan, musulu savasmadan neden iside teslim etti.?
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