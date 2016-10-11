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, operasyonu için tarih verdi

Irak'taki Başika kampının kurucusu eski Valisi Musul operasyonu en geç bir hafta içinde başlayacağını belirtti.

Nuceyfi, Musul operasyonu için tarih verdi
Irak'ın kenti 'un eski Valisi Musul operasyonu en geç bir hafta içinde başlayacağını belirterek PKK'nın katılmasının felakete yol açacağını kaydetti.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 18:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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dost dediniz, irakta amerikanin kuyruguna takildiniz.sonuc ortada.suriyede durum ayni.artik turkiyeyi tehdit ediyorlar.dikkat et tuzak kurmasinlar, tuzak,turk ordusunu zayiflarmak.ulkeni kim koruyacak.sonra iyice dusunun. pkk, isid,fetö,en buyuk dusman amerika. askerini vuran silahlar abd ab urunu.simdi hedef turkiye.irak ordusu tek kursun atmadan, musulu savasmadan neden iside teslim etti.?

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cevapla 11.10.2016 20:20
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