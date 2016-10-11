Mucize anne

Feyza Alaman, beynindeki tümör nedeniyle geçmişi hatırlamadı. Yeni doğan bebeğine boş gözlerle baktı. Ameliyatın ardından hafızasını kazandı. 4 ay sonra oğluna doya doya sarılıp, anneliğin tadını çıkarttı
İstanbul'da bir annenin filmleri aratmayan hikayesi, herkesi derinden etkiledi. Tayfun (40)-Feyza Alyaman (39) çifti, mutluluklarını dünyaya gelecek bir bebekle taçlandırmak istedi. Hamile kalan FeyzaAlaman, anne olacağı günü sabırsızlıkla bekledi. Ancakdoğuma 3 hafta kala sağlığıkötüye gitti. Hamile kadın, 22 Mayıs sabahı yatakta nefes alamayınca eşi panikledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Feyza Alaman'ın sara krizi geçirdiği belirlendi. Doktorlar anneyi tedaviye alırken, bebeğin kurtarılması için seferberlik ilan edildi. Bebek sezaryenle sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Sara krizi geçiren anne ise ayrıntılı muayeneden geçti. Genç kadının beyninde tümör tespit edildi. "Yaşama şansı yok" denilerek ameliyat edilmeyen çiçeği burnunda anneye 4 ay ömür biçildi. Feyza Alaman, çok geçmeden hafızasını kaybetti. Genç anne, yanına getirilen bebeğine tepki göstermedi. Çocuğunu hatırlamakta güçlük çekti. Eşinin hastalığı nedeniyle baba olmanın sevincini yaşayamayan Tayfun Alaman ise SinirCerrahı Prof. Dr.Alper Kaya ile irtibatageçti. Kaya, Feyza Alaman'ın beynindeki tümörü riskli bir ameliyatla alabileceğini söyledi. Alaman çifti ise tüm riskleri göze alıp ameliyata "Evet" dedi.
'SANKİ BİR YABANCIYDI'
Prof. Dr. Kaya tarafından yapılan ameliyatla beynindeki tümörden kurtulan FeyzaAlaman, kısa sürede hayata tutunmayı başardı. Ancak bir süre daha bebeğini ve hamilelik sürecini hatırlayamadı. Hastaneodasında yanına getirilenbebeğine boş gözlerlebaktı. 4 ay sonra ailesinindesteği sayesinde hafızasınıkazandı. Hamilelik sürecini,başına gelenleri ve anneolduğunu hatırladı. İlk iş olarak 4 aylık bebeğiMuhammed'i öpüp, doya doya kokladı. Feyza Alaman, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Bebeğimle ilk kez annemin evinde tanıştık. İkimiz de yabancıydık birbirimize. Hafızam dasürekli gelip gittiği içinhatırlayamıyordum, sankiMuhammed benim çocuğumdeğilmiş gibi hissediyordum. Ama eşimin ve ailemin sevgisi bana bu zor günlerde can suyu oldu. Oğlumla kaynaştık ve şimdi anne olmanın tadını çıkarıyorum. Allah'a şükür kötü günler geride kaldı."
Prof. Dr. Alper Kaya,hafızasını kaybedenve "Yaşamaz" denilenFeyza Alaman'ıriskli bir ameliyatlahayata bağladı. Kaya,"Hasta epilepsi nöbetigeçirmeseydi ve dahageç bize gelmiş olsaydıtümör daha tehlikeli birhal alacaktı. Böyle birdurumda belki de hastayıkurtaramayacaktık" dedi.
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