Küpe dayağı

Adana'daAli Usi veRima Hurakiçifti 10 çocuklarıylabirlikte2 yıl önce Suriye'dekiiç savaştankaçarak Adana'ya yerleşti. Ali Usi eşinesürekli şiddet uygulamaya başladı. Geçtiğimizgün eve giden adam, eşinin kulağındakialtın küpeleri istedi. Ancak Rima Hurakiküpeyi vermek istemedi. Bunun üzerine Usi,eşini dövüp kulağındaki küpeyi de çekip alarakevden ayrıldı. Huraki, soluğu karakolda aldı.Vicdansız kocasından şikayetçi oldu. Kadındaha sonra ise hastanede tedavi altına alındı.Emniyet güçleri, Ali Usi'yi gözaltına aldı. Şüphelininsuçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
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