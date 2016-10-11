  1. Hayat yarışını kaybetti
  2. Canlı kanlı!

Küpe dayağı

Suriyeli Rima Huraki, kulağındaki altın küpeleri isteyen eşine itiraz etti. Kocası tarafından feci şekilde dövülen talihsiz soluğu karakolda aldı...

Küpe dayağı
Adana'da Ali Usi ve Rima Huraki çifti 10 çocuklarıyla birlikte 2 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşti. Ali Usi eşine sürekli şiddet uygulamaya başladı. Geçtiğimiz gün eve giden adam, eşinin kulağındaki altın küpeleri istedi. Ancak Rima Huraki küpeyi vermek istemedi. Bunun üzerine Usi, eşini dövüp kulağındaki küpeyi de çekip alarak evden ayrıldı. Huraki, soluğu karakolda aldı. Vicdansız kocasından şikayetçi oldu. daha sonra ise hastanede tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, Ali Usi'yi gözaltına aldı. Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
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