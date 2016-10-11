FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlandığı gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iş adamı İbrahim Faruk Bayındır'ın eşi Betül Özbey Bayındır tutuklandı.

Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla AKFA Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Betül Özbey Bayındır geçtiğimiz hafta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkta ifade veren Bayındır, örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Bayındır'ın suçlamaları kabul etmeyerek, "2 tane çocuğumun yurt dışında okuduğu okulun parasını yatırmıştım. Yatırdığım paralar bununla ilgilidir. Okul parası olduğu da her evrakta ispatlıdır. Çocuklarımızın okul taksitleri ve öğrenci belgeleri de dosyada bulunmaktadır" dediği öğrenildi. Hakimlik, Betül Özbey Bayındır'ın "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu işlediğini gösterir para transferlerine dair dekontlar ve MASAK raporları gibi somut delillerin bulunduğunu belirterek tutuklanmasına karar verdi.

TARKİM'İN HANGARINA MÜHÜR VURULMUŞTU

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen İbrahim Faruk Bayındır'ın şirketi olan Tarkim Havacılık'a ait hangar polis tarafından mühürlenmişti.

EŞİNİN İSMİ KASET KOMPLOLARINDA GEÇİYORDU

FETÖ/PDY'ye finans desteği sağladıkları gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve yurtdışına kaçtığı belirlenen Tarkim Havaacılık'ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır'ın ismi birçok olayda geçti. İbrahim Faruk Bayındır'ın adı, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, MHP kasetleri komplosu ve gazeteci Haydar Meriç cinayetinde geçiyordu.