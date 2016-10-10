  1. Demir Ladyler!
  2. Genç acı

Telefüs

’da bir yemekhane sistemine geçti. Yemeklerin kötü olması nedeniyle 150 aile durumu kabul etmedi. Okula da alınmayan veliler, çocuklarına tel arkasından yemek yedirdi

Telefüs
Bursa Osmangazi'de binlerce öğrenci yeni eğitim yılına başladı. Ancak okulların açılmasıyla Şehit Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda okuyan öğrenciler ve velileri büyük bir şok yaşadı! Tam gün eğitim veren , bu yıl öğrencilerin nde evlerine gitmeleri için verdiği izni kaldırdı. Aylık 110 lira karşılığında yemek servisi vermeye başladı. Bu durum okul yönetimi ve veliler arasında kriz yarattı. Yemekhanedeki servisin iyi olmadığını kantinin de pahalı olduğunu belirten veliler, çareyi çocuklarına evden yemek getirmekte buldu! Ancak okul yönetimi güvenlik gerekçesiyle velileri okula almayacağını duyurdu. Çaresiz kalan veliler ise ilginç bir yöntem buldu! Çocuklarına getirdikleri yiyecekleri okulun bahçesindeki tel örgüler arasından çocuklarına yedirmeye başladı. Geçen yıl bu sıkıntıları yaşamadıklarını belirten veliler, şöyle isyan etti: "Daha önce okul yönetimi bizi okula alıyordu. Ancak bu yıl okula giremiyoruz. Yemekhanedeki yiyecekler hem kötü hem de pahalı. Yaklaşık 150 aile çocuklarına tel örgüler arasında yiyecek veriyor. Kışın ne yapacağız onu düşünüyoruz."
Etiketler: , ,
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar