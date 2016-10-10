Bursa Osmangazi'de binlerce öğrenci yeni eğitim yılına başladı. Ancakokulların açılmasıyla Şehit OnbaşıTolga Taştan İlkokulu'nda okuyanöğrenciler ve velileri büyük bir şokyaşadı! Tam gün eğitim veren okul, bu yıl öğrencilerin öğle yemeğinde evlerine gitmeleri için verdiği izni kaldırdı. Aylık 110 lira karşılığında yemekservisi vermeye başladı. Bu durum okul yönetimi ve veliler arasında kriz yarattı. Yemekhanedeki servisin iyi olmadığını kantinin de pahalı olduğunu belirten veliler, çareyi çocuklarına evden yemek getirmekte buldu! Ancak okul yönetimi güvenlik gerekçesiyle velileri okula almayacağını duyurdu. Çaresiz kalan veliler ise ilginç bir yöntem buldu! Çocuklarına getirdikleriyiyecekleri okulun bahçesindekitel örgüler arasından çocuklarınayedirmeye başladı. Geçen yıl bu sıkıntıları yaşamadıklarını belirten veliler, şöyle isyan etti: "Daha önce okul yönetimi bizi okula alıyordu. Ancak bu yıl okula giremiyoruz. Yemekhanedekiyiyecekler hem kötü hem depahalı. Yaklaşık 150 aile çocuklarına tel örgüler arasında yiyecek veriyor. Kışın ne yapacağız onu düşünüyoruz."
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