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’dan sevgi mesajı

Noel Baba’dan sevgi mesajı
Alman olarak tanınan Wolfgang Kimming Liebe, 'ya geldi. Noel Baba'nın doğduğu Patara Antik Kenti ile plajı ziyaret etti. Bu yıl 18'inci kez Demre'ye gelen ve çeşitli ziyaretler yapan Liebe, kıyafetiyle ilgi çekti. Plajdaki çoğu yabancı turist Liebe'yi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Liebe, kendisiyle fotoğraf çektirenlere "Bu topraklar, Noel Baba'nın doğduğu, yaşadığı, dünyanın en güzel yöreleri. Demre, Patara, Kekova, Noel Baba'nın yaşadığı, sevgisini tüm dünyaya anlattığı topraklar. Bu topraklarda sevgi var, barış var. İnsan sevgisi var. Ayrıca Türkiye güvenli bir ülke. Türkiye'ye tatile gelmekten çekinmeyin" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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