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Müdürden yurt azarı

’da erkek öğrenciler yurttaki eksikliklerden yakındı. Müdür Dinç ise ‘Gelir durumunuza göre geldiniz. Bana ahkam kesmeyin’ diye azarladı

Müdürden yurt azarı
Yeni eğitim-öğretim yılı sancılı başladı. 'da üniversite öğrencileri yurtta sıkıntılar yaşadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na () bağlı Elmalılı Hamdi Yazır Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler, yeni yapılan Muratpaşa Yurdu'na nakledildi. Yurda giden öğrenciler, güvenlik önlemlerinin alınmadığı, bazı kapı kilitlerinin olmadığı inşaat halindeki odalarda kalmak istemediklerine söyledi. Yurtta toplanan öğrenciler eylem düzenledi.

'BENİ TAHRİK ETMEYİN'
Burada öğrencilere hitap eden Antalya KYK Şube Müdürü Süleyman Dinç, gençleri fena halde azarladı. Skandal sözler sarf eden Dinç, yurda 580 yeni öğrenci alındığını belirterek, "Gençler bakın bunu bir daha konuşmayacağım. Benden nevresim istemeyin. Beni zora sokucu, beni tahrik edici şeyler yapmayın. Mantıklı düşünün. Bu yurda girerken, gelir durumunuza göre geldiniz. Burada bana ahkam kesmeyin. Klima, odam şudur budur demeyin. Toplanmayın. Kendinize, devletinize zarar verecek söz ve eylemlerde bulunmayın" ifadelerini kullandı. Eksiklikleri giderilmemiş yurtla ilgili sıkıntıları dile getiren öğrenciler de "Ahıra sokar gibi bizi buraya tıktılar. Buraya geldiğimizde odalar inşaat halindeydi. Odaların kapı kolu yok. Neden buradayız bilemiyorum" diye haykırdı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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