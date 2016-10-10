  1. Koca dehşeti
  2. Ölümden kaçamadı

Dur durak bilmiyor

23 yaşındaki , daha önce topuklarından vurduğu eski eşinin, annesiyle birlikte yaşadığı eve tüfekle ateş etti. Büyük korku yaşayan anne-kız polise sığındı

Dur durak bilmiyor
Adana'da yaşayan 21 yaşındaki Sevinç T., 23 yaşındaki ile kaçtı. İkili daha sonra nikah kıydı. Genç kadın evlendiğinin ertesi günü eşinden şiddet görmeye başladı. 2 yıl önce Durak'tan boşanan Sevinç T., kızını da alarak baba evine döndü. Genç kadın, Sait Durak'ı tehdit ve larından dolayı 7 kez şikayet eti. Hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı verilen cani koca, 31 Ağustos'ta eski eşinin oturduğu sokağa gidip, başka yere taşındı "Senin ölümün benim elimden olacak" diye bağırdıktan sonra genç kadını topuklarından vurdu. Polisin her yerde aradığı Durak, 3 gün önce tekrar ortaya çıktı. Bu kez de genç kadın ile ailesinin yaşadığı eve tüfekle ateş açtı. Anne-kız yara almadan kurtuldu. Saldırıdan haberi olan Sevinç T., durumu polise bildirip, evden taşınma kararı aldı. Polis eşliğinde evi boşaltan Sevinç T. kamyonete yüklediği eşyalarıyla başka bir mahalleye taşındı.

Eski eşinin hayatını kabusa çevirdiğini belirten kadın, "7 kez şikayet ettim, 2 kez uzaklaştırma kararı verildi. 31 Ağustos'ta av tüfeğiyle ayaklarımdan yaraladı. Geçen hafta da evde olmadığımız an gelip, ateş etmiş, kapılar pencereler saçma delikleriyle dolu. Ölümden döndük. Evi terk etmek zorunda kaldık. Bu adam beni öldürmeden durmayacak" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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