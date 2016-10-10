Dur durak bilmiyor

Adana'da yaşayan 21 yaşındaki Sevinç T., 23 yaşındaki Sait Durak ile kaçtı. İkili daha sonra nikah kıydı. Genç kadın evlendiğinin ertesi günü eşinden şiddet görmeye başladı. 2 yıl önce Durak'tan boşanan Sevinç T., kızını da alarak baba evine döndü. Genç kadın, Sait Durak'ı tehdit ve saldırılarından dolayı 7 kez şikayet eti. Hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı verilen cani koca, 31 Ağustos'ta eski eşinin oturduğu sokağa gidip, başka yere taşındı "Senin ölümün benimelimden olacak" diye bağırdıktansonra genç kadınıtopuklarından vurdu. Polisin her yerde aradığı Durak, 3 gün önce tekrar ortaya çıktı. Bu kez de genç kadın ile ailesinin yaşadığı eve tüfekle ateş açtı. Anne-kız yara almadan kurtuldu. Saldırıdan haberi olan Sevinç T., durumu polise bildirip, evden taşınma kararı aldı. Polis eşliğinde evi boşaltan Sevinç T. kamyonete yüklediği eşyalarıyla başka bir mahalleye taşındı.
Eski eşinin hayatını kabusa çevirdiğini belirten kadın, "7 kez şikayet ettim, 2 kez uzaklaştırma kararı verildi. 31 Ağustos'ta av tüfeğiyle ayaklarımdan yaraladı. Geçen hafta da evde olmadığımız an gelip, ateş etmiş, kapılar pencereler saçma delikleriyle dolu. Ölümden döndük. Evi terk etmek zorunda kaldık. Bu adam beni öldürmeden durmayacak" dedi.
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