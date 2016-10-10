Mimarlar Odası, Anıtkabir'de kaldırılan çocuk parkının ardından yerleşke içine halı sahayapıldığını duyurdu.

32 YILDIR ASKERLERE HİZMET VERİYOR

Fakat Anıtkabir'i koruyan askerlerin kaldığı lojmanların hemen yanında bulunan ve 1984 yılında futbol sahası olarak inşa edilen alanın, 2013'ten bu yana da halı saha olarak hizmet verdiği bilinen bir gerçek.

CHP SAHANIN YIKILMASI İÇİN SÜRE VERDİ

Buna rağmen CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen buna rağmen tehdit gibi bir açıklamada bulunarak, "Anıtkabir yerleşkesindeki halı sahanın 72 saat içerisinde sökülmesini tavsiye ediyorum. Eğer sökülmezse CHP'liler gereğini yapacaktır." dedi.

ANITKABİR'İ KORUYAN ASKERLER NEREDE YAŞAYACAK?

Anıtkabir'i korumakla yükümlü askerler, Anıtkabir'in bulunduğu alanda kalmasın mı? Yeme içme, barınma ve sportif faaliyetlerini nerede yapsınlar? Anıtkabir alanı içinde yaşam alanı olmadan, orayı koruyan askerler nerede yaşayacak?



"TOPLUM VİCDANINI YARALADI"

Pekşen, düzenlediği basın toplantısında, Anıtkabir Yerleşkesinde halı futbol saha yapılmasının toplumun vicdanında çok büyük yaralar açtığını ve halkın buna tepki gösterdiğini bildirdi.

"GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVİNİ HAK ETMİYOR"

Doğuda güneydoğuda vatan evlatları can verirken, Anıtkabir'e halı saha yapmanın nasıl bir akla hizmet etmek olduğunu anlamakta güçlük çektiğini belirten Pekşen, şöyle konuştu:

"Genelkurmay Başkanı, 15 Temmuz gecesi sonrasında askeri birliklerin önüne çirkince, iğrenç tarzda çöp ve hafriyat kamyonları ile iş makinelerinin konulmasına günlerce sessiz kalması, direnen silahlı kuvvetler mensuplarının yaftalanmasına ve örselenmesine, onurlarının rencide edilmesine göz yumması dahi, onun o görevde hak etmeden bulunduğunu ortaya koyan bir başka gerçektir.



"EĞER SÖKÜLMEZSE CHP'LİLER GEREĞİNİ YAPACAK"

Genelkurmay Başkanı isyan gecesinde kendi hukukunu koruyamıyorsa, ülkenin, halkın hukukunu ve güvenliğini koruyamaz. Genelkurmay Başkanına tavsiyem; o koltuğu bir an önce boşaltmasıdır. Halı sahanın 72 saat içerisinde oradan sökülmesini tavsiye ediyorum. Eğer sökülmezse CHP'liler gereğini yapacaktır. Emekliliğinde okuması için, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1914 yılında kaleme aldığı 'zabit ve kumandan ile hasbihal' kitabını kendisine göndereceğim."