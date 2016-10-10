  1. Otomobil fiyatına güvercin
  2. Kalp krizini şaka sandı!

90 kiloluk

90 kiloluk bal kabağı
Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde çiftçilikle uğraşan Adem Duymaz (61), bahçesinde yaklaşık 90 kilogramlık yetiştirdi. Dev bal kabağı, görenleri şaşkına çevirdi. Duymaz, 220 santimetre çapındaki kabağı, 4 kişinin yardımıyla bahçeden eve getirdiklerini söyledi ve ekledi: "Bal kabağını koruma altına aldım. Kabağı birkaç market sahibi satın almak istedi. Ancak satmak istemiyorum, keserek yemeyi de düşünmüyorum. Bir süre süs olarak evimin önünde sergileyeceğim."
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar