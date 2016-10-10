90 kiloluk bal kabağı

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde çiftçilikle uğraşan Adem Duymaz (61), bahçesinde yaklaşık 90 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi. Dev bal kabağı, görenleri şaşkına çevirdi. Duymaz, 220 santimetre çapındaki kabağı, 4 kişinin yardımıyla bahçeden eve getirdiklerini söyledi ve ekledi: "Bal kabağınıkoruma altına aldım. Kabağı birkaçmarket sahibi satın almak istedi. Ancaksatmak istemiyorum, keserek yemeyide düşünmüyorum. Bir süre süs olarakevimin önünde sergileyeceğim."
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