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15 Temmuz’un kitapları...
15 Temmuz kahramanlarının mücadelesi larda da yerini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün akşamı gerçekleştirdiği darbe girişimini anlatan "15 July of Turkey" başlıklı İngilizce kitabı, New York ziyaretinde ABD Başkan Yardımcısı Biden'a imzalayıp hediye etti. Kitap, önemli üniversitelere, kütüphanelere, Avrupa parlamenterlerine ve Amerika Kongre üyelerine de gönderildi. Gazeteci Eray Görgülü'nün kaleme aldığı, "15 Temmuz En Uzun Gece" isimli kitapta ise her biri farklı kesimleri temsil eden kahramanların hikayeleri anlatıldı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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