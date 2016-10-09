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’da gergin saatler

Yüksekova’da gergin saatler
Hakkari 'da devriye görevi yapan zırhlı aracın kule kısmındaki ağır makineli otomatik silah, bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Yaşanan olayda 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alınırken İçişleri Bakanlığı olayı araştırması için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdi. Polisle silahın kendi kendine çalıştığı ve kasıtlı ateş edilmediğini belirtti. Bu arada olayda hayatını kaybedenlerden birinin HDP Millevekili Pervin Buldan'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Pervin Buldan, twitter hesabından haberi doğruladı.

Ahmet KAVAK
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