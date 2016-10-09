Yüksekova’da gergin saatler

Hakkari Yüksekova'da devriyegörevi yapan zırhlıaracın kule kısmındakiağır makineliotomatik silah,bilinmeyen birnedenle ateş aldı. Yaşanan olayda 4kişi öldü, 2 kişi deyaralandı. Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alınırken İçişleri Bakanlığı olayı araştırması için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdi. Polisle silahın kendikendine çalıştığı vekasıtlı ateş edilmediğinibelirtti. Bu arada olayda hayatını kaybedenlerden birinin HDP Millevekili Pervin Buldan'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Pervin Buldan, twitter hesabından haberi doğruladı.
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