Siyaset üst hizmettir

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Ben üniversiteyi bitirdim, ondan sonra siyasetçi olacağım" görüşünü doğru bulmadığını belirterek, "Yok öyle bir şey. Siyaset, toplumların bir bütün olarak hareket edebilmesi ve kendi içinden çıktığı toplumu daha iyi yaşatmak için yapılacak bir üst hizmettir ama bir meslek asla değildir" dedi. Türkeş, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde, 17. dönem AK Parti Siyaset Akademisi'nde yaptığı konuşmada, mesleksiz kişiden siyasetçi olamayacağını söyledi. Siyasette ne kadar bilgiye ulaşılırsa, o kadar fazla hizmet imkanının bulunabileceğini anlatan Türkeş, siyasette hedefin, millete iyi hizmet sunmak olduğunu yineledi.
İLGİNÇ BENZETME
Dün resmi bir görüşme için bir ülkenin başbakan yardımcısının kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Türkeş, "Kendi ülkesinin meselelerini anlatırken, 'Bizim ülkemizde yaşayan vatandaşımız kadar bir o kadar da dışarıda yaşayan var.' dedi. 'Niye o kadar fazla?' diye sorduğumda, 'Bizim bir Atatürkümüz olmadı" cevabını verdi.
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