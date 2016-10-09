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Sıcak bastı

nda çıkan korkuya neden oldu. Müşteriler kendilerini güçlükle dışarı attı...

Sıcak bastı
İstanbul Kartal'da dün 2 katlı binanın 1. katında bulunan spor salonunun sauna kısmında saat 10.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. nedeniyle bölgeye Kartal, Yakacık, Maltepe ve Pendik itfaiye grupları sevk edildi. Alevler korku ve paniğe neden olurken, yoğun duman nedeniyle salonda sabah sporu yapanlar kendilerini güçlükle dışarı attı. Olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Alevler itfaiyenin zamanında müdahalesiyle üst katta bulunan et restoranına sıçramadan söndürüldü. Spor yapan bir kişi, "Saunada yangın çıkmış. Duman kapladı her tarafı. Seslendik herkese içeride kimse kalmadı" diye konuştu. Dumandan etkilenen bazı kişilerin ayran içtikleri görüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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