Sıcak bastı

İstanbul Kartal'da dün 2 katlı binanın 1. katındabulunan spor salonununsauna kısmında saat 10.30'dahenüz bilinmeyen bir nedenleyangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye Kartal, Yakacık, Maltepe ve Pendik itfaiye grupları sevk edildi. Alevler korku ve paniğe neden olurken, yoğun duman nedeniyle salonda sabah sporu yapanlar kendilerini güçlükle dışarı attı. Olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Alevler itfaiyenin zamanındamüdahalesiyle üst kattabulunan et restoranınasıçramadan söndürüldü. Spor yapan bir kişi, "Saunada yangın çıkmış. Duman kapladı her tarafı. Seslendik herkese içeride kimse kalmadı" diye konuştu. Dumandan etkilenenbazı kişilerin ayran içtiklerigörüldü. Ölen ya da yaralanınolmadığı yangının çıkışsebebi araştırılıyor.
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