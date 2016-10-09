PKK'lı teröristler da askerlere taciz ateşi açıp dikkatleri o yöne çevirirken, 'canlı bomba' terörist jandarma kontrol noktasındaki araçların arasına 'İntihar dalışı' yapıp 5 ton bomba yüklü kamyoneti infilak ettirdi.

PKK'LILAR TACİZ ATEŞİ AÇIP DİKKATLERİ DAĞITTI

Kulakları sağır eden patlamayla birlikte ortalık cehenneme döndü, kontrol noktasındaki çok sayıda askerler ile araçları içinde bulunan sivil vatandaşlar bir anda kendilerini can pazarında buldu.



Bomba yüklü araç havaya uçarken, çevredeki birçok araç kullanılmaz hale geldi. Patlama yerinde 6 metre derinlik ve 15 metre genişliğinde çukur oluşurken, kontrol noktasına 150 metre uzaklıktaki 2'nci Hudut Taburu'nun nizamiyesi ve binaları da hasar gördü.

Teröristler, Durak Karakolu yol denetim ve arama-kontrol noktasına bir kamyonetle hızla yaklaştı. Bunu fark eden askerler önce dur ihtarında bulundu, terörist durmayınca araca ateş açıldı.

TERÖRİSTLER ATEŞ AÇTI

Askerlerin dikkatini dağıtmak için çevrede bulunan teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Yaklaşık 5 ton bomba yüklü kamyonet ise karakola girmeye çalıştı ve nizamiye girişinde infilak ettirildi.

VALİLİK DETAYLARI PAYLAŞTI

Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada saldırının detayları verildi. Yapılan yol denetim ve arama noktasına kontrolsüz olarak yaklaştığı tespit edilen kamyonete dur ihtarı yapıldığı, aracın durmaması üzerine ateş açıldığı, ancak teröristlerce etraftan da ateş açıldığı belirtildi. Bombalı araçta yaklaşık 5 ton patlayıcının infilak ettirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"9.10.2016 günü saat 09.45 sıralarında Durak 2.Hudut Bölüğü önünde JandarmaBirlikleri tarafından her gün 24 saat esasına göre yapılan yol denetimi ve arama noktasına kontrolsüz olarak yaklaştığı tespit edilen kamyonete dur ihtarı yapılmış, aracın durmaması üzerine ateş açılmış ancak etraftan BTO mensuplarınca da taciz ateşi yapılarak dikkatin oralara da yönelmesi üzerine kamyonet nizamiyeden girme niyetini gerçekleştirememiş ve yaklaşık 5 ton olduğu değerlendirilen patlayıcıları infilak ettirmiştir.

İlk belirlemelere göre maalesef 9 askerimiz şehit olmuş 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 11'i asker 27 yaralımız askeri helikopterlerden de yararlanılmak sureti ile civardaki daha donanımlı hastanelere sevk edilmektedir. Bölgedeki terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için hava destekli komando birliklerinin geniş çaplı operasyonları devam etmektedir. Bükün milletimizin başı sağ olsun."