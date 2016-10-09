CHP’den FETÖ’ye milyonlar aktı

İzmirli gazeteci Ertan Yıldız, FETÖ'nün, belediyeler imamı Erkan Karaarslan vasıtasıyla CHP'li belediyelere sızdığını iddia etti. Yıldız "CHP'li belediyeler, FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a danışmanlık ücreti adı altında milyonlarca lira para ödediler. FETÖ, Karaarslan vasıtasıyla belediyelerin kritik yerlerine atamalar yaptı. Karaarslan 74 şirket kurup, yaklaşık 100 CHP'li belediyeden ihale aldı. 2016'dasadece İstanbul'daki üç CHPbelediyesinden 10 milyar liraihale alındı" dedi.
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