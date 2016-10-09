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CHP’den ’ye milyonlar aktı

CHP’den FETÖ’ye milyonlar aktı
İzmirli gazeteci , 'nün, belediyeler imamı vasıtasıyla CHP'li belediyelere sızdığını iddia etti. Yıldız "CHP'li belediyeler, FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a danışmanlık ücreti adı altında milyonlarca lira para ödediler. FETÖ, Karaarslan vasıtasıyla belediyelerin kritik yerlerine atamalar yaptı. Karaarslan 74 şirket kurup, yaklaşık 100 CHP'li belediyeden ihale aldı. 2016'da sadece İstanbul'daki üç CHP belediyesinden 10 milyar lira ihale alındı" dedi.
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