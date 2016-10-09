Bakan Eroğlu: Terörün kökünü kazıyacağız

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Terörü bitireceğiz, kesin karalıyız. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Her yerdeyiz ve her yerde şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız." dedi.

Bakan Eroğlu, Ağrı Valiliği önünde düzenlenen DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ağrılıların 15 Temmuz'da destan yazdığını belirterek, "FETÖ'nün darbe girişimi başarılı olsaydı, ülke tamamen işgal olacaktı." ifadesini kullandı.

Eroğlu, "Allah bunlara fırsat vermedi. Bilhassa milletimizin kahramanlığı, tabi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, cesareti ve bütün siyasi partiler, başta başbakanımız olmak üzere hepsinin kararlılığı neticesinde bu hain darbe girişimi püskürtüldü." diye konuştu.

Ağrı'ya karşı ayrı bir gönül bağı bulunduğunu anlatan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

"Ağrı ve ilçeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Değerli kardeşlerim emrinize amadeyiz. Ne gerekiyorsa Ağrı ve bütün ilçelerde, yapmak bizim boynumuzun borcudur. Ağrı AK Parti yönetiminden önce kıyıda köşede kalmış unutulmuş bir ildi."

Eroğlu, kente geçtiğimiz yıl sonuna kadar 8 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, bu yıl da yaklaşık 3 katrilyonluk yatırımın sürdüğünü vurgulayarak, "Dolayısıyla yıl sonuna kadar Ağrı ilimize yapılan yatırımların toplamı 11 milyar TL, 11 katrilyon olacak. Tabi yapılacak çok şey var daha biliyorum. Allah'ın izniyle biz Doğu Anadolu Projesi'ni (DAP) 2019 yılı sonuna kadar bitireceğiz. Bakanlığımızın bütün mensupları toplandı. 31 Aralık 2019 saat 16.59'a kadar bunu gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 10 tesisin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Eroğlu, bununla beraber 51 milyon liralık bir yatırımın Ağrı'ya geldiğini bildirdi.

Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah önümüzdeki sulama mevsiminde Ağrı'da muazzam bir alanını da sulamaya tekrar ilave olarak açacağız. Dolayısıyla bu eksiklikleri tamamlamak için muazzam büyük bir tünel açacağız. Onun da temelini atıyoruz. Bu da batı derivasyon tüneli, İnşallah onu da ikmal edip bitireceğiz. Buraya gelirken eli boş gelmek doğru değil. Yani bizde kültürümüzde birine misafirliğe giderken, mutlaka bir şeyler gider. Dolayısıyla size heybemiz dolu geldik. Bunlardan daha önce hatırlarsanız 2014 yılında ben gelmiştim. 18 Mayıs 2014'te o zaman 287 milyon TL'lik 18 müjde verdik. Bu seferde yine 18 müjde ama buna 3 tane daha ilave ettik. 21 müjdeye çıkardık. Bu da 108 milyon ama aşağı yukarı onlarla beraber 150 milyon maliyeti olacak. Dolayısıyla yaklaşık olarak bu müjdeleri toplarsak 21, daha önceki 18 yatırımla beraber 39 proje, yaklaşık olarak 450 milyon TL Ağrı'ya ilave bir yatırım yapmış olacağız."

"TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ, KESİN KARARLIYIZ"

Eroğlu, Ağrı'nın tabiat turizmi açısından dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu ancak terörün bunun önüne geçtiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu baş belası terör var ya alçak teröristler, buranın önüne geçiyor. Dolayısıyla bu konuda da Mastır Planı hazırladık. Terörü bitireceğiz, kesin karalıyız. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Her yerdeyiz ve her yerde şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız. Bütün milletin düşmanı olan hain, başka ülkelerin maşası olan PKK, PYD ve DEAŞ gibi akla gelen bütün terör örgütlerini tamamen bitirmek hükümetimizin kararıdır. Terörü bitireceğiz."

Bakan Eroğlu, daha sonra AK Parti Ağrı İl Başkanlığını ziyaret ederek, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı'na fidan dikti.