Yaşlı dolandırıcı

Antalya'da önceki gün 65 yaşlarındaki kadın, elinde bulunan margarini esnafa tereyağı diyerek sattı. Esnaf da 8 kiloluk bidonlar içerisinde bulunan tereyağını 150 TL'den satın aldı. İşyeri sahibinin annesi Mürvet Şayan, kadının işyerine girdikten sonra kendilerine "Gazipaşa'dan geliyorum. Oğluma tereyağı getirmiştim. Ama kendisinin işi çıktığı için evde yoktu. Geri döneceğim tereyağını almak isterseniz size satabilirim" dediğini belirtti. Mağdur kadın sözlerine şöyle devam etti: "Şalvarlı 65 yaşlarında kilolu bir kadındı. Ben kendim bidonun üstünden yağın tadına baktım, tereyağı tadı aldım. Önce kilosuna 25 TL dedi, ardından 20 TL dedi. Bizde pazarlık yaptık 150 TL'ye aldık." Kadının iş yerine girişi, tereyağını satışı ve rahat tavırlar içinde dolaşması ise güvenlik kamerasına yansıdı.