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Yalı lığı çete işi çıktı

Yalı dolandırıcılığı çete işi çıktı
İstanbul Üsküdar'da Sezer Wasner (58) adlı gurbetçiye 5 milyon lira değerindeki yalısını 800 bin dolara sattırarak, 2 milyon 500 bin lirayla kayıplara karışan telefon ları organize çete çıktı. Emniyetin tespitlerine göre en az 7 kişi oldukları belirlenen çete, başka dolandırıcılık olayları da gerçekleştirdi. Faili meçhul kalan dolandırıcılık olayları da incelemeye alındı. Polis firari çete üyelerini ararken, 42 yıllık birikimini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Wasner, "Bulun hainleri" dedi.

Emir SOMER
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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