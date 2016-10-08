Yalı dolandırıcılığı çete işi çıktı

İstanbul Üsküdar'da Sezer Wasner (58) adlı gurbetçiye 5 milyon lira değerindeki yalısını 800 bin dolara sattırarak, 2 milyon 500 bin lirayla kayıplara karışan telefon dolandırıcıları organize çete çıktı. Emniyetin tespitlerine göre en az 7 kişi olduklarıbelirlenen çete, başkadolandırıcılık olayları dagerçekleştirdi. Faili meçhul kalan dolandırıcılık olayları da incelemeye alındı. Polis firari çete üyelerini ararken, 42 yıllık birikimini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Wasner, "Bulun hainleri" dedi.
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