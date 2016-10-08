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Irak ile ler kaldırıldı

Türkiye ve Irak arasında imzalanan ve diplomatik, hizmet ve hususi pasaport taşıyanlar için alma zorunluluğunu kaldıran anlaşma yürürlüğe girdi.

Bir ülke ile daha vize kalktı

Türkiye ve Irak Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi PasaportHamilleri İçin lerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HER 6 AYDA BİR 90 GÜN
Muhtıra ülke arasındaki dostane ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme arzusuyla; her iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla ilk giriş tarihinden itibaren her altı (6) ay içerisinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla, diğer ülkenin ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinde geçici olarak kalmak ve ülkesinden çıkmak için vize zorunluluğundan muaf tutulmalarını öngörüyor.

Bu muafiyetler geçerli diplomatik hizmet ve hususi pasaport hamili aile fertlerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere de uygulanacak.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 13:05
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