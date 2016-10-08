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Dunford’a soruşturması

Dunford’a darbe soruşturması
FETÖ'nün girişiminin ardından , kanlı örgütün döktüğü kana gözlerini kapadı. Türkiye'nin 'Teröristbaşı Gülen'i iade edin' talebine aldırmadı. Darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen operasyonlara bile küstah açıklamalar yaptı. Dün darbe soruşturmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avukat Mert Eryılmaz, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'dan 'darbeye oldukları' gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bakırköy Başsavcılığı da şikayet üzerine soruşturma başlattı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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