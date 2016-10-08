Dunford’a darbe soruşturması

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ABD, kanlı örgütün döktüğü kana gözlerini kapadı. Türkiye'nin 'Teröristbaşı Gülen'i iade edin' talebine aldırmadı. Darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen operasyonlara bile küstah açıklamalar yaptı. Dün darbe soruşturmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avukat Mert Eryılmaz, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'dan 'darbeye destek oldukları' gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bakırköy Başsavcılığı da şikayet üzerine soruşturma başlattı.
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