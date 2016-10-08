Dışişleri Bakanlığından Matthew Kasırgası açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Matthew Kasırgası ile ilgili, "İhtiyaç olması halinde Türkiye, bu doğal felakete maruz kalan ülkelerin yaralarını sarma çabalarına yardım sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Matthew Kasırgası'nın Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Bahamalar, Küba ve ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde yol açtığı büyük can kaybı ve ağır maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, doğal afetlerden fazlasıyla zarar görmüş bir ülke olarak, bu zor zamanda söz konusu kasırgadan etkilenen ülke hükümetleri ve halklarıyla yürekten dayanışma içindedir. İhtiyaç olması halinde Türkiye, bu doğal felakete maruz kalan ülkelerin yaralarını sarma çabalarına da yardım sağlamaya hazırdır."

Kasırganın yarattığı yıkımdan etkilenen dost devletlere Türkiye olarak taziye dileklerinin de iletildiği açıklamada, felakette yaşamını kaybedenler için ilgili ülke hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendi.