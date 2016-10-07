  1. FETÖ'nün ''mahrem abileri'' tutuklandı

ye baskını: 27 kişi gözaltında

ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen /PDY unda, Kırklareli si'nde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman ve memurlardan oluşan 27 kişi gözaltına alındı.

Üniversiteye FETÖ baskını: 27 kişi gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'ye yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli si'nde görevli öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman ve memurların da aralarında bulunduğu 38 kişinin örgütle bağlantısını tespit etti. Polis, Kırklareli ve İstanbul'da düzenlediği larda 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 dolarlar ile çeşitli evraklar ve Fethullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar soruşturmalarının yürütülmesi için emniyete götürülürken, polis adreslerinde bulamadığı 11 kişiyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 18:49
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