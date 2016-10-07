Üniversiteye FETÖ baskını: 27 kişi gözaltında

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli Üniversitesi'nde görevli öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman ve memurların da aralarında bulunduğu 38 kişinin örgütle bağlantısını tespit etti. Polis, Kırklareli ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarda 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 dolarlar ile çeşitli evraklar ve Fethullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar soruşturmalarının yürütülmesi için emniyete götürülürken, polis adreslerinde bulamadığı 11 kişiyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.