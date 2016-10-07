Perde açılıyor

Kültür-sanatetkinliklerineDarıca'da hızverildi. DarıcaBelediyesiAdnan Menderes Kültür Merkezi,3 aylık aranın ardından yeni sezonabirbirinden güzel programlarla "Merhaba"dedi. Ekim 2015'te hizmete açılan DarıcaBelediyesi Adnan Menderes KültürMerkezi, ilçedeki kültürel ve sanatsalfaaliyetlerin merkezi haline geldi. Konuylailgili açıklama yapan Darıca BelediyeBaşkanı Şükrü Karabacak, tüm bölgehalkını kültür merkezinde yapılacak olanetkinliklere davet etti. Merkezin yenisezonda da tiyatro, sinema, stand-up,söyleşi, konser vb. etkinliklerle ilçeninkültürel hayatına katkı sunacağı kaydedildi.
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