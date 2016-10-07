Perde açılıyor

Kültür-sanat etkinliklerine Darıca'da hız verildi. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi, 3 aylık aranın ardından yeni sezona birbirinden güzel programlarla "Merhaba" dedi. Ekim 2015'te hizmete açılan Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi, ilçedeki kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi haline geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, tüm bölge halkını kültür merkezinde yapılacak olan etkinliklere davet etti. Merkezin yeni sezonda da tiyatro, sinema, stand-up, söyleşi, konser vb. etkinliklerle ilçenin kültürel hayatına katkı sunacağı kaydedildi.