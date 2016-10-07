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Hainin ilk

'cü ler ’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast yapmaya kalkıştı. Biri hariç hepsi yakalandı. Firarda olan Yüzbaşı ’nin izine Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar hattında rastlandı. Haini ihbar edene ödül verileceği açıklandı

Hainin ilk FETÖsü
Teröristbaşı Gülen, ABD'nin arkasına saklandı. Kan lobisinin hizmetine girip yapmaya kalkıştı. Halkına bomba yağdırdı. Türkiye'nin yerli, milli ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldı. 'cü ler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın yapmayı planladı. Ancak millet tokadı attı. Hainler amacına ulaşamadı. 3 TİM halinde oteli basmaya kalkan teröristler kaçtı. TSK'nın içine yuvalanan 36 FETÖ'cü terörist yakalandı. Ancak Özel Kuvvetler'de görevli Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin izine ulaşılamadı. 3 aydır firarda olan hainin yakalanması için özel ekip hazırlandı.

GİZLENME KONUSUNDA TECRÜBELİ!
Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, Karatepe'nin 17 Temmuz sabahı Marmaris'ten kaçarak İzmir'e gittiğini, ardından babası ve kız kardeşinin yardımıyla Eskişehir'e götürüldüğünü ortaya çıkardı. Ekipler, teröristin Eskişehir'den Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığını saptadı. Araştırmalar sırasında bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtları da incelemeye alındı. Ayrıca Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül kapsamında, Burkay Karatepe'yi ihbar eden vatandaşların da ödüllendirileceği açıklandı. Öte yandan ekipler, Karatepe'nin Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yaptığı için özellikle gizlenme konusunda tecrübeli olduğunu vurguladı.


* 37 darbeci hain, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesinin kaldığı Marmaris'teki oteli basmaya kalkmıştı. O hainlerden biri de FETÖ'nün hava imamı olarak bilinen Astsubay Zekeriya Kuzu'ydu. Kalleş kalkışmadan sonra kaçan 36 asker günler sonra Muğla'da yakalandı. Ancak Karatepe kayıplara karıştı. Şimdi ekipler bu haini bulmak için her yeri arıyor.


* Yüzbaşı Karatepe, babası Şevki ve kız kardeşi Ayşe Nurala tarafından kaçırılmıştı. Her yerde aranan hain, Eskişehir'den yola çıktı ve Kütahya-Afyon yönünde bindiği minibüste böyle görüntülendi.
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