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Gözleri ‘yaşlı’ kalmayacak

Gözleri ‘yaşlı’ kalmayacak
Antalya'da özel bir huzurevinde skandal yaşandı. nde kalan yaşlılara işkence yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Yüzü yara içinde kalan hastaların görüntüleri vicdanları sızlattı. Valiliği, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise bakımevinde yaşananlarla ilgili inceleme başlattı. Görevlendirilen müfettişler, incelemeler yapmak üzere Antalya'ya yollandı. Hükümet ise önlem düğmesine bastı. Buna göre, 131 huzurevi ve 219 yaşlı bakım merkezinde denetimler arttırılacak. Uygunsuzluk tespit edilen yaşlı bakım merkezlerinin kapısına kilit vurulacak.

Barış ŞİMŞEK
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