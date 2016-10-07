Gözleri ‘yaşlı’ kalmayacak

Antalya'da özel bir huzurevinde skandal yaşandı. Bakımevinde kalan yaşlılara işkence yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Yüzü yara içinde kalanhastaların görüntüleri vicdanlarısızlattı. Antalya Valiliği, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı isebakımevinde yaşananlarla ilgiliinceleme başlattı. Görevlendirilen müfettişler, incelemeler yapmak üzere Antalya'ya yollandı. Hükümet ise önlem düğmesinebastı. Buna göre, 131 huzurevive 219 yaşlı bakım merkezindedenetimler arttırılacak. Uygunsuzluk tespit edilen yaşlı bakım merkezlerinin kapısına kilit vurulacak.
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