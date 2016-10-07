  1. Kandil'i yıllarca böyle beslemişler

'nün ''mahrem abileri'' tutuklandı

Eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile saklanmalarına yardımcı olan albay ve 6 'mahrem abi' tutuklandı. Albayın kızı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

FETÖnün mahrem abileri tutuklandı

Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yöneten eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Komutanı TuğamiralNazmi Ekici ile saklanmalarına yardımcı olan albay ve 6 'mahrem abi' tutuklandı. Albayın kızı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ndeki Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yöneten eski Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Güney Grup Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kiraladıkları evde saklanmalarını yardımcı olan Deniz Albay Kamil Altın ile kızı İ. Altın; darbe girişiminden önce le görüşerek darbe girişimine katılmalarını sağlayan, kaçmalarına yardımcı olan 'de 'mahrem abi' olarak bilinen Y.D, M.K, O.A, Ü.K, E.Ç. ve M.S. dün adliye sevk edildi. Dün akşam saatlerinde mahkemeye ara verildi. Bu sabah yeniden yargılanmalarına devam edilirken, amiraller İmren, Ekici, Albay Kamil Altın, Y.D, M.K, O.A, Ü.K, E.Ç. ve M.S. tutuklandı. Albayın kızı İ. Altın ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 18:44
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