Eş gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün finans ayağına da büyük darbe indirildi. Kanlı örgüte finans desteği sağladıkları gerekçesiyle Akfa Holding ve bağlı şirketlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyona, TARKİM'in sahibi firari işadamı İbrahim Faruk Bayındır'ın eşi Betül Özbey Bayındır'ın da adı karıştı. Bayındır'ın FETÖ/PDY ile bağlantılı yurt dışındaki kuruluşlara 50 bin dolar para aktardığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan tespitin ardından Betül Özbey Bayındır aranmaya başlandı. Ekipler, Bayındır'ı dün sabah saatlerinde gözaltına aldı. Betül Özbey Bayındır'ın emniyetteki sorgusunun ardından Akfa Holding soruşturmasını yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edileceği bildirildi.



FETÖ'CÜLERİ UÇURDULAR

Öte yandan kanlı darbe girişiminin ardından TARKİM'in sahibi İbrahim Faruk Bayındır hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bayındır'ın yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Daha sonra TARKİM Havacılık'ın işletme hakkı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmişti. Ticari Sicil Gazetesi'ne göre, geçtiğimiz haziran ayında TARKİM Havacılık bir genel kurul düzenlemişti. Genel kurul kararına göre Faruk Bayındır genel müdürlükten ayrılıp yerine eşi Betül Özbey Bayındır gelmişti. Faruk Bayındır ayrıca hisselerini de eşine devretmişti. 15 Temmuz'dan sonra çok sayıda FETÖ'cünün TARKİM üzerinden yurt dışına uçtuğu belirlenmişti.





* TARKİM'in sahibi İbrahim Faruk Bayındır her yerde aranıyor.



Darbe girişiminin ardından FETÖ'cü teröristlerin TARKİM'e ait hangarlar üzerinden kaçırıldığı anlaşıldı.