Dinlemeye takıldı: 'Küfretme adam gibi konuş'

Bir terörist bilginin kendilerine yanlış aktarıldığını söylerken, diğeri bunu yalanladı. Tartışma bir süre sonra geriliyor ve biri sinirlenip küfür ediyor. Karşıdaki terörist de "Küfretme adam gibi konuş" diye uyarıyor.

TSK'dan hafta başında yapılan yazılı açıklamada, Bitlis ili Sehi ormanları bölgesinde; insansı hava aracı (İHA) ile tespit edilen teröristler ve barınma alanlarının 04 Ekim 2016 tarihinde yapılan hava harekatı ile imha edildiği, aynı gün saat 18.45 sıralarında R.E isimli şahıs ölü olarak, A.B isimli şahıs ise yaralı olarak Tatvan Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.

Bu olay terör örgütü mensupları arasında tartışmaya yol açtı. Telsiz görüşmelerine yansıyan konuşmalar şu şekilde:

"Şiyar : Bir olay var, siz tekmil verdiniz bir şey olmadı dediniz.

Sores : Doğrudur.

Şiyar : Siz bir şey olmadı dediniz.

Sores: Verdik ya.

Şiyar: Siz hafif yaralandı dediniz.

Sore: Hayır.

Şiyar: Siz öyle verdiniz.

Sores: Ben arkadaşlar sonda gördüler dedim.

Şiyar: Hayır, dün verdiğimiz zaman siz dediniz ki hafif yaralandı, bir şey olmadı dediniz.

Sores: Arkadaşlar şifreden verdiler, biz konuştuk yani öyle vermiş olmaları gerek. onlar öyle biliyorlar.

Şiyar: Sen kendin de şifreden vermiştin. hafif yaralandı dedin.

Sores: Ama kendim şifre verdim, şifreden 3 arkadaş vermiştik.

Şiyar: Nasıl?

Sores: Şifreyle kendim 3 arkadaş diye vermiştim.

Şiyar: Arkadaş biz bilmiyoruz. en azından tekmilde söylemeniz gerekirdi. Biz ona göre basında bunu kullanmalıydık. Siz bir şey yok dediğiniz için biz de bir şey yok dedik. Sonra şey çıktı

Sores: Ya bir şeyler vardı. Etraftakiler söylemişti hani Vermesi gerekiyordu.

Şiyar: Sizin vermeniz gerekiyordu. Peki, onlar Kayalıbağ'a gitmiş diyorlar. Herhalde bir gün orada durmuşlar

Sores: Herhalde onlar 2 grupmuş.

Şiyar: Bana verilen bilgilere göre onlar Kanahtar (Karınca) Jandarma Karakolunu vurmak istemişler. Kayalıbağ'a gidip ceviz toplamışlar. Sonra uçakla onları vurmuşlar.

Sores: Aynen öyledir arkadaş.

Şiyar: Senin bana dediğin şey, yaralanıp gönderdi dediniz, en azından sonra arkadaşlar baktılar, göndermişler.

Sores: Sesin derinleşti.

Şiyar: Peki şimdi bu olay orada uçak vurunca mı oldu, nasıl yaralanmış.

Sores: Arkadaş ben vereyim.

Şiyar: Açık verin.

Sores: İşte bunlar bir gruptur, Kayalıbağ'da ceviz toplarken bu anne var ya, anne arkadaşların annesidir. İşte orada arkadaşları görmek istiyor. yanında bazı şeyler getirmiş. Arada sırada yardım ediyormuş, bu şekilde hareket oluyor. Bu esnada keşif bunların görüntülerini alıyor. artık şey oluyor.

Şiyar: Yani peki olay yerinde mi oluyor yoksa?

Sores: Olay yerinde.

Şiyar: Siz niye dün böyle vermediniz.

Sores: Aynen böyle verdik.

Şiyar : Hayır arkadaş sen kendin şifreden yaralıdır diye verdin.

Sores: ??? (Küfürler .)

Şiyar : Küfretme, adam gibi konuş. Neyse, söyleseydin en azından ona göre verirdik, sorun olmazdı artık.

Sores: Şifreden dolayı tam olduğu gibi verdik.

Şiyar: Yaralı dedin, öyle verdik biz öyle biliyorduk."