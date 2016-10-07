Darıca büyük maratona hazır

'50 BİN DOLAR ÖDÜL VERECEĞİZ'
Başkan Şükrü Karabacak, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karabacak, bu yıl "Millet Koşuyor, Türkiye Buluşuyor" sloganıyla yapacakları 5. Uluslararası Darıca Yarı Maratonu'nun Darıca ve bölgenin tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Maraton hakkında bilgiler veren Başkan Karabacak, "Düzenlenecek organizasyona şu ana kadar 8 farklı ülkeden toplam bin 100 atlet müracaat etti. Bu sayının bin 500'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz. Yine aynı gün koşulacak olan Halk Koşusu'na ise 6 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Dünyanın en iyi koşulan derecesi 58 dakika 22 saniyedir. Geçen yıl olduğu gibi dünya rekoru kıran bir atlet olursa 50 bin dolar ödül vereceğiz" ifadelerini kullandı. Basın toplantısının ardından Başkan Karabacak'ın gençlik yıllarında katıldığı spor organizasyonlarından oluşan mini bir fotoğraf gösterisi yapıldı. Gazeteciler ise "Halk Koşusu" için kurulan stantta kayıt yaptırarak göğüs numaralarını aldı.
BAŞARI VE GURUR
9 Ekim Pazar günü yapılacak olan 5. Uluslararası Darıca Yarı Maratonu'nu düzenleyen Darıca Belediyesi, sporculara tam destek çıktı. Başarıda sınır tanımayan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, Darıca'yı gururlandırdı. Başkan Karabacak, 2 yıl önce takımın formasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmanın gururunu yaşadı.
ÜNLÜ ATLETLER KOŞACAK
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, atletizmin gelişmesi ve halkın spora olan sevgisini arttırmak için çalıştıklarını söyledi. Maratona dünyaca ünlü rekortmen atletlerin de katılacağını ifade eden Karabacak, şöyle devam etti: "Kenya'nın dünyaca ünlü atletleri Elias Kemboi, Kippop Limo'nun yanı sıra dünya çapında derece yapmış birçok isim Darıca'da koşacak. Aynı şekilde ülkemizin ünlü atletlerinden olan ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden sporcularımız Özlem Kaya ve Serkan Kaya da Darıca'da yarışacak diğer sporcular. Darıca'da yapacağımız 5. Uluslararası Yarı Maratonu ile Darıca'yı tüm dünyaya tanıtacağız. Bu yıl bronz kategorisinden gümüş kategorisine geçmek için çabalıyoruz."
İDDİALI PARKUR
Başkan Karabacak, "09:30'da başlayacak olan maraton güzergahımızda bazı küçük değişiklikler yaptık" dedi ve ekledi: "Vatandaşın yarışı izleyebilme oranını daha çok arttırdık. Atletizm Federasyonu'nun onayladığı bir parkur yapıldı. Parkur zor bir parkur. Dünya rekorunun Darıca'da kırılmasını arzu ederiz."
9 Ekim Pazar günü yapılacak olan 5. Uluslararası Darıca Yarı Maratonu'nu düzenleyen Darıca Belediyesi, sporculara tam destek çıktı. Başarıda sınır tanımayan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, Darıca'yı gururlandırdı. Başkan Karabacak, 2 yıl önce takımın formasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmanın gururunu yaşadı.
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