  1. Tur atıp getirdi
  2. Züğürt milyoner

Köstebek

, 500 milyon kişinin bilgisini hackerlara kaptırdı. Bunları ABD istihbaratına aktarmakla suçlandı. Eski ajan ise kullanıcıları uyardı: “Hesaplarınızı silin...”

Köstebek Yahoo
Stanford Üniversitesi öğrencileri Jerry Yang ve David Filo tarafından kurulan dünyaca ünlü e-posta sitesi hacker kriziyle çalkalandı. 500 milyon kullanıcısının bütün bilgilerini kaptıran site bir başka skandal ile daha karşı karşıya kaldı. Haberleşme sitesinin şimdi de üye bilgilerini Amerika Birleşik Devletleri istihbarat teşkilatlarına servis ettiği iddiası ortaya atıldı. Bu haberler üzerine şirketin eski çalışanları iddiaları doğruladı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden bir açıklama yaptı. twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yahoo mu kullanıyorsunuz. Onlar yasaların dışına çıkarak yazdığınız her şeyi gizlice taradılar. Hesabınızı bugün kapatın" ifadesini kullandı. Şirketin yetkilileri ise iddiaları yalanladı. Ancak bu kimseyi ikna etmedi. Çok sayıda Yahoo kullanıcısının dünyaca ünlü şirketi yargıya taşımaya hazırlandığı öğrenildi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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