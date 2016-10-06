Köstebek Yahoo

Stanford Üniversitesi öğrencileri Jerry Yang ve David Filo tarafından kurulan dünyaca ünlü e-posta sitesi Yahoo hacker kriziyle çalkalandı. 500 milyon kullanıcısının bütün bilgilerini kaptıran site bir başka skandal ile daha karşı karşıya kaldı. Haberleşme sitesininşimdi de üye bilgilerini AmerikaBirleşik Devletleri istihbaratteşkilatlarına servis ettiği iddiasıortaya atıldı. Bu haberler üzerine şirketin eski çalışanları iddiaları doğruladı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden bir açıklama yaptı. Snowden twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yahoo mukullanıyorsunuz. Onlar yasalarındışına çıkarak yazdığınız her şeyigizlice taradılar. Hesabınızı bugünkapatın" ifadesini kullandı. Şirketin yetkilileri iseiddiaları yalanladı. Ancakbu kimseyi ikna etmedi.Çok sayıda Yahookullanıcısının dünyacaünlü şirketi yargıyataşımaya hazırlandığıöğrenildi.
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