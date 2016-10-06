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Jandarma karakoluna kalleş

Hakkari'nin İlçesi'ne bağlı Kısıklı Köyü Jandarma Karakolu'na ’lı teröristler tarafından havan ve uçaksavarlarla düzenlendi.

Jandarma karakoluna kalleş saldırı
'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı Köyü Jandarma Karakolu'na bugün saat 17.30 sıralarında 'lı teröristler tarafından havan ve uçaksavarlarla düzenlendi. Bölgedeki askeri birlikler saldırıya anında misliyle karşılık verdi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 19:03
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