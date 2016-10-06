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'de MİT lojmanları önünde patlama

'de, MİT lojmanları önüne el yapımı patlayıcı atıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

MİT lojmanına bomba atıldı!

Alınan bilgiye göre, lojmanların önüne bir plastik şişe içerisinde hazırlanan el yapımı patlayıcı atıldı.

Can veya mal kaybı yaşanmayan patlamanın ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Söz konusu şişenin içinde, tuz ruhu olduğu tahmin edilen bir kimyasal bulunduğu belirlendi.

Olaya karıştıkları iddiasıyla Karabağlar ilçesi Metin Oktay Mahallesi'nde durdurulan bir kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kamyonette yapılan aramada, olayda kullanılan malzemelerin bulunduğu öğrenildi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 07:37
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