Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Kongresi'nde kabul edilen ve 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine Suudi Arabistan aleyhine dava açma imkanı tanıyan yasal düzenlemeyi eleştiren Elvan, birkaç teröristin eyleminin ülkeye mal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Elvan, heyette yer alan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) söz konusu yasal düzenleme için tepki verilmesi temennisinde bulunduğunu belirterek, "İİT Genel Sekreteri ile bir görüşmemiz gerçekleşti. İİT'nin böyle bir karar almasına güçlü bir şekilde destek veririz." değerlendirmesinde bulundu. Elvan, ileriki günlerde İİT tarafından böyle bir karar alınabileceğine de işaret etti.

"DEZENFORMASYON YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Suudi Arabistan'da FETÖ'ye destek sağlayan bazı kişiler bulunduğuna işaret eden Elvan, "Bu bilgileri aktardık. Bunlar darbe girişimini meşru kılmaya yönelik inanılmaz dezenformasyon yapmaya çalışıyor. O kadar yanlış ve aldatıcı bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor ki aldığım bilgiye göre, umre ve hac için gelenlere de (bunu) yapıyorlar. Sapkın bir dini anlayışa sahipler. FETÖ'ye mensup kişilerin mutlaka Suudi Arabistan'dan uzaklaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar hac ve umre için gelen kardeşlerimizi de yanlış bilgilendirme yönünde mahirler. Buna yönelik önlem alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.