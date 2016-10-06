  1. Siverek’te 45 polis açığa alındı
  2. Hain saldırısında yaralananların isimleri

Eski Kurmay Başkanı 'den

’da devam eden /PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Aydın Bölge Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Albay Cahit Hakan Öztürk'ün de aralarında olduğu 3 askeri personel .

Eski Kurmay Başkanı FETÖden tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Cahit Hakan Öztürk, İl Komutanlığı Personel Şube Müdürü Teğmen Sadullah Tanrıkulu ve 2 uzman çavuş İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Aydın Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 1 uzman çavuş adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 askeri personel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısında çıkartılan eski Kurmay Başkan Albay Cahit Hakan Öztürk, Teğmen Sadullah Tanrıkulu ve Uzman Çavuş R.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: , , ,
  • 06 Ekim 2016, Perşembe 18:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar