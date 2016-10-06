Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Cahit Hakan Öztürk, İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü Teğmen Sadullah Tanrıkulu ve 2 uzman çavuş İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Aydın Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 1 uzman çavuş adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 askeri personel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısında çıkartılan eski Kurmay Başkan Albay Cahit Hakan Öztürk, Teğmen Sadullah Tanrıkulu ve Uzman Çavuş R.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski Kurmay Başkanı FETÖ'den tutuklandı
Aydın’da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Albay Cahit Hakan Öztürk'ün de aralarında olduğu 3 askeri personel tutuklandı.
Etiketler: FETÖ , jandarma , aydın , tutuklandı
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