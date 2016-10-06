Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Cahit Hakan Öztürk, İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü Teğmen Sadullah Tanrıkulu ve 2 uzman çavuş İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Aydın Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 1 uzman çavuş adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 askeri personel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısında çıkartılan eski Kurmay Başkan Albay Cahit Hakan Öztürk, Teğmen Sadullah Tanrıkulu ve Uzman Çavuş R.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.