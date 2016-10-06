Darbeci amiraller hakim karşısına çıktı

FETÖ üyesi askerler tarafından 15 Temmuz gecesi başlatılan başarısız darbe girişiminin ardından Gölcük Donanması'ndan bota binerek kaçan TuğamirallerHayrettin İmren, Nazmi Ekici'nin de olduğu 10 kişi Kocaeli'de adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarılanlar arasında amirallerin kaçmasına yardımcı olan 'mahrem' unvanlı 6 üst düzey 'cemaat abisi'nin ve amirallerin saklandığı evin sahibi Albay Ayhan Bay ile ile kızı İ.A. da bulunuyor.

İSTANBUL'U BOMBALAMA EMRİ VERDİLER

Darbe girişimden 55 gün sonra yakalanan Tuğamiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'nin girişim sırasında 1 savaş gemisi ile darbe sabahı 05.40'da İstanbul Moda açıklarında 4 top atışı yaparak korku oluşturmaya çalıştıkları öğrenildi. Amiraller darbenin başarısız olması sonrasında da Donanma'ya ait 13 savaş gemisine kaçma emri vererek kendileri de botla kaçarak kayıplara karışmıştı.



AMİRALLERİ SAKLAYAN "ABİLER" HÜCRESİNİ BİZZAT GÜLEN KURDU İDDİASI

Adliyeye sevk edilen kaçak Tuğamiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici, darbeden 55 gün sonra Tuzla'da saklandıkları Albay Ayhan Bay'ın evinde polis baskınıyla yakalanmışlardı. Adliyeye sevk edilenler arasında 6 üst düzey 'cemaat abisi'nin, darbe girişiminin ardından botla kaçmaya çalışan Tuğamiraller İmren ve Ekici'yi önce Kocaeli'de bir evde sakladıkları öğrenildi. Daha sonra ise 5 'mahrem abi', 9 Ağustos günü 4 araçla adlıkları amiralleri Sultanbeyli'de bulunan bir cemaat evine getirdikleri, son olarak da Tuzla'ya kaçırdıkları öğrenildi. 6 kişilik öğretmenlerden oluşan üst düzey 'cemaat abileri'nin, FETÖ lideri Gülen'in bizzat görevlendirmesiyle 2010 yılından beri amirallerle görüştükleri iddia edildi.

ÜST DÜZEY "ABİLER" DARBEYİ ÖNCEDEN BİLİYORDU

Darbeyi önceden bildikleri iddia edilen 6 mahrem cemaat abisinden Mert kod adlı abinin 11 Temmuz gecesi saat 00.00'da Tuğamiral Hayrettin İmren ile Ümraniye'de buluştuğu öğrenildi. Daha sonra ise mahrem abilerden bir diğeri olan Nazmi Mert kod adlı kişi ise İmren'i darbe girişiminden sonra Akıncılar üssünde yakalanan Ömer Faruk Harmancı ile görüştürdükleri belirlendi. Son olarak 13 Temmuz'da Ankara'da Nazmi Ekici ile cemaat imamlarını görüştüren Ömer Faruk Harmancı'nın darbe girişimin başarılı olması halinde üst düzey bir görevle ödüllendirileceği ifade edildi.

KAÇAK AMİRALLER VE MAHREM ABİLERİN SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 2 amiralin de bulunduğu 10 kişin sorgularına başlandığı, sorgunun ise akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi.

