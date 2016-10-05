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Her şey vatan için

Hainler gecesi halkını hedef aldı. ise cuntacı generali alnından vurup kalleş planı ortadan kaldırdı. İşte o cesur yüreğin ’da katıldığı tatbikatın fotoğrafları ortaya çıktı. Her karede kahramanlık vardı...

Her şey vatan için
Şanlı Türk milletinin geçmişi, destanlarla yazılıydı. İstikbalimizi hedef alan hainler her daim hüsrana uğradı. Türk milletinin kahraman evlatları 'da da Fetullahçı kalleşlerin planını ortadan kaldırdı. 270 kahraman, vatanları için canlarını siper yaptı. Şehadete ulaştı. Onlardan biri de 'di... Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'ye izin vermedi. Terzi'yi tek kurşunla vurup etkisiz hale getirdi. Böylece kalleşlerin hain planını yarım bıraktı. Cuntacıların kurşunları sonrası şehadete ulaştı. İşte vatan için canını siper eden o kahramanın katıldığı tatbikatın fotoğrafları ortaya çıktı.

BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞTI...
Buna göre Şehit Ömer Halisdemir, 2013 yılında Türkiye ve 'ın ortaklaşa düzenlediği Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Atatürk-2013 tatbikatına katıldı. ÖKK mensubu bir uzman çavuş tarafından kaydedilen görüntülerde, kahraman astsubayın birbirinden farklı silah ve teçhizat kullandığı görüldü. Bu arada tatbikat toplam 15 gün sürmüştü. Tatbikat boyunca dağcılık, kol harekatı, meskun mahallerde muharebe, hava hücum harekatı ve terörizmle mücadele konularında eğitimler icra edilmişti. Tatbikatın sonunda dönemin Pakistan Özel Kuvvetler Komutanı, gösterdiği başarıdan dolayı Halisdemir'i tebrik ederek kendisine brövesini takmışı.



PAKİSTANLI ASKERLERİ EĞİTMİŞTİ
Kahraman Halisdemir, tatbikat boyunca Pakistanlılar'a muharebe ve terörizmle mücadele eğitimleri de verdi. Böylece Türk askerinin başarısını tüm dünyaya gösterdi.



Şehit Ömer Halisdemir, 2013 yılında tam 15 gün boyunca Pakistan'da kaldı. Birbirinden farklı silah ve teçhizat kullandı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 01:08
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