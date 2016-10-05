Her şey vatan için

Hainler 15 Temmuz gecesi halkını hedef aldı. AstsubayÖmer Halisdemir ise cuntacı generali alnından vurup kalleş planı ortadan kaldırdı. İşte o cesur yüreğin Pakistan’da katıldığı tatbikatın fotoğrafları ortaya çıktı. Her karede kahramanlık vardı...
Şanlı Türk milletinin geçmişi, destanlarla yazılıydı. İstikbalimizi hedef alan hainler her daim hüsrana uğradı. Türk milletinin kahraman evlatları 15 Temmuz'da da Fetullahçı kalleşlerin darbe planını ortadan kaldırdı. 270 kahraman, vatanları için canlarını siper yaptı. Şehadete ulaştı. Onlardan biri de AstsubayÖmer Halisdemir'di... Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'ye izin vermedi. Terzi'yi tek kurşunla vurup etkisiz hale getirdi. Böylece kalleşlerin hain planını yarım bıraktı. Cuntacıların kurşunları sonrasışehadete ulaştı. İşte vatan için canını siper eden o kahramanın katıldığı tatbikatın fotoğrafları ortaya çıktı.
BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞTI...
Buna göre Şehit Ömer Halisdemir, 2013 yılında Türkiye ve Pakistan'ın ortaklaşa düzenlediği Türkiye-Pakistan OrtakKomando ve Özel Kuvvetler Atatürk-2013 tatbikatınakatıldı. ÖKK mensubu bir uzman çavuş tarafından kaydedilen görüntülerde, kahraman astsubayın birbirinden farklı silah ve teçhizat kullandığı görüldü. Bu arada tatbikat toplam 15 gün sürmüştü. Tatbikat boyunca dağcılık, kol harekatı, meskun mahallerde muharebe, hava hücum harekatı ve terörizmle mücadele konularında eğitimler icra edilmişti. Tatbikatın sonunda dönemin Pakistan Özel Kuvvetler Komutanı, gösterdiği başarıdan dolayı Halisdemir'i tebrik ederek kendisine brövesini takmışı.
PAKİSTANLI ASKERLERİ EĞİTMİŞTİ
Kahraman Halisdemir, tatbikat boyunca Pakistanlılar'a muharebe ve terörizmle mücadele eğitimleri de verdi. Böylece Türk askerinin başarısını tüm dünyaya gösterdi.
Şehit Ömer Halisdemir, 2013 yılında tam 15 gün boyunca Pakistan'da kaldı. Birbirinden farklı silah ve teçhizat kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.