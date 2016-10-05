FETÖ temizliğinin tüm boyutları

FETÖ'cü darbe girişimi soruşturması kapsamında bugüne kadar 70 bin 50 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 31 bin 48'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında, asker, polis, hâkim, savcı, rektör, belediye başkanı ile vali ve kaymakamlar da bulunuyor. Tutuklamalarda Ankara'nın ise ilk sırada geldiği belirlendi.



EN ÇOK TUTUKLAMA BAŞKENTTE

Devletin kılcal damarlarına sızarak 15 Temmuz ihanetinde bulunan FETÖ'ye yönelik temizlik operasyonlarında bilanço bir hayli kabardı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği verilere göre 81 ilde yürütülen soruşturmalarda hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 70 bin 50 kişi olduğuna dikkat çekildi.

Bu kapsamda, 15 Temmuz kalkışmasının ardından 70 bin 50 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 31 bin 48 şüpheli tutuklandı, 22 bin 305 şüpheliye adli kontrol uygulandı. 3 bin 278 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

En fazla tutuklamanın yapıldığı yer, 4 bin 340 kişiyle Ankara oldu. Başkenti 2 bin 25 kişiyle İstanbul, bin 50 ile de İzmir takip etti.



164 GENERAL

Tutuklananlar içinde 6 bin 488 asker bulunuyor. TSK'daki tutuklamalara bakıldığında ise 2 orgeneral, 10 korgeneral, 30 tümgeneral, 5 tümamiral, 99 tuğgeneral, 18 tuğamiral, 287 albay, 222 yarbay, 351 binbaşı, 471 yüzbaşı, bin 91 üstast teğmen, bin 161 astsubay, bin 400 uzman çavuş-erbaş, 528 er-erbaş, 619 askeri öğrenci, 194 askeri hâkim-savcının bulunduğu görüldü.



629 POLİS MÜDÜRÜ

Tutuklananlar arasında ayrıca 7 bin 16 emniyet mensubu var. Bunlar da 629 emniyet müdürü, 47 emniyet müdür yardımcısı, 361 emniyet amiri, 649 baş komiser, komiser, bin 110 komiser yardımcısı ve 4 bin 220 polis memuru olarak sıralandı.



2 BİN 385 HÂKİM-SAVCI TUTUKLANDI

FETÖ'nün yargı ayağında ise 2 bin 385 kişinin tutuklandığına dikkat çekildi. Bunlardan 2 bin 229'u hâkim ve savcı, 2'si Anayasa Mahkemesi üyesi, 108'i Yargıtay üyesi, 41'i Danıştay üyesi, 5'i ise HSYK üyesi.



Mülki idare amiri olarak görev yapan vali ve kaymakamlardan 154 kişi tutuklandı. Bunlardan 19'unun vali, 76'sının vali yardımcısı ve 59'unun kaymakam olduğu kaydedildi. Belediye başkan ve yardımcısı 8 kişi, baro başkanı ve avukat 248 kişi, Adalet Bakanlığı personeli bin 353 kişi de tutuklandı. Ayrıca FETÖ'ye bağlantılı üniversiteler ve örgütün sızdığı bazı üniversitelerde görev yapan rektör ve öğretim görevlisi bin 309 kişi de cezaevine gönderildi.



Yüksel Temel