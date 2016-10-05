Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Fenerbahçe ile play-off finalisti Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu. Yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu ise Fenerbahçeliler oluşturdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRİBÜNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da müsabakayı izlemek için salona geldi.

Erdoğan'ın yanı sıra karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan da takip etti.

Öte yandan, karşılaşma için yoğun güvenlik önlemi alındı. Taraftarların sırt çantasıyla salona girmesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Salon ve çevresinde yaklaşık bin 500 emniyet ve özel güvenlik personeli görev yaptı.