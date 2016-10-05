Çin malı bahane

Çin, geçtiğimiz ay skandala imza attı! Alman basket takımı Alba Berlin’in başantrenörü olan Ahmet Çakı’ya, yardımcısına ve bir oyuncuya vize vermeme kararı aldı. Takım maça eksik gitmek zorunda kaldı. Yetkililer, İslami terör bahanesine sarıldı. Ancak gerçek çok farklıydı.
Almanya Bundesliga Basketbol ekiplerinden Alba Berlin takımı, geçtiğimiz ay bir dostluk maçı için Çin'e gitmeye hazırlandı. Ancak bu esnada skandal bir olay yaşandı. Çin makamları takımın başantrenörü Ahmet Çakı,yardımcısı Fatih Gezer ve takımınoyuncusu Engin Atsür'e vizevermeye yanaşmadı. Bunun üzerine Alba Berlin, Çin'e Ahmet Çakı, Gezer, Atsür olmadan gitmek zorunda kaldı.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Maça antrenörleri ve takım arkadaşı olmadan gitmek zorunda kalan takım büyük üzüntü yaşadı. Takımının yanında olamayan Ahmet Çakı ise "Çok üzgünüm ve moralimiz bozuk. Spor bir barış oyunudur. Bu olayın yaşanması bizi oldukça üzdü" ifadesini kullandı. Yaşanan skandaldan Pekin'de bulunan Alman Büyükelçiliği'nin de haberdar olduğu ortaya çıktı. Çin'in yetkilimercileri vize verilmemesinin sebebiolarak İslamcı terör bahanesine sarıldı. Açıklamada sporcuların geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yaşamış bulunmaları da bahane sayıldı. Ancak çok geçmeden gerçeksebebin Uygur-Sincan Türkleri olduğuortaya çıktı. Çin, geçtiğimiz yıl Uygur Türklerine yaptığı baskılarla gündeme gelmişti. Müslüman Türklerin namaz kılmasına ve oruç tutmasına izin vermeyen Çin'in yaptığı zulüm herkesin tepkisini çekmişti. Ancak asıl tepki Türkiye'den gelmişti. Türk BüyükelçiliklerininÇin'den kaçan Uygurlara yedek geçişbelge vermesi Pekin'i rahatsız etmişti...
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