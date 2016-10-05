  1. Kitap kurdu
  2. Araba fiyatına tespih

Çin malı bahane

Çin, geçtiğimiz ay skandala imza attı! Alman basket takımı ’in başantrenörü olan ’ya, yardımcısına ve bir oyuncuya vize vermeme kararı aldı. Takım maça eksik gitmek zorunda kaldı. Yetkililer, İslami terör bahanesine sarıldı. Ancak gerçek çok farklıydı.

Çin malı bahane
Almanya Bundesliga Basketbol ekiplerinden takımı, geçtiğimiz ay bir dostluk maçı için Çin'e gitmeye hazırlandı. Ancak bu esnada skandal bir olay yaşandı. Çin makamları takımın başantrenörü Ahmet Çakı, yardımcısı Fatih Gezer ve takımın oyuncusu Engin Atsür'e vize vermeye yanaşmadı. Bunun üzerine Alba Berlin, Çin'e , Gezer, Atsür olmadan gitmek zorunda kaldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Maça antrenörleri ve takım arkadaşı olmadan gitmek zorunda kalan takım büyük üzüntü yaşadı. Takımının yanında olamayan Ahmet Çakı ise "Çok üzgünüm ve moralimiz bozuk. Spor bir barış oyunudur. Bu olayın yaşanması bizi oldukça üzdü" ifadesini kullandı. Yaşanan skandaldan Pekin'de bulunan Alman Büyükelçiliği'nin de haberdar olduğu ortaya çıktı. Çin'in yetkili mercileri vize verilmemesinin sebebi olarak İslamcı terör bahanesine sarıldı. Açıklamada sporcuların geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yaşamış bulunmaları da bahane sayıldı. Ancak çok geçmeden gerçek sebebin Uygur-Sincan Türkleri olduğu ortaya çıktı. Çin, geçtiğimiz yıl Uygur Türklerine yaptığı baskılarla gündeme gelmişti. Müslüman Türklerin namaz kılmasına ve oruç tutmasına izin vermeyen Çin'in yaptığı zulüm herkesin tepkisini çekmişti. Ancak asıl tepki Türkiye'den gelmişti. Türk Büyükelçiliklerinin Çin'den kaçan Uygurlara yedek geçiş belge vermesi Pekin'i rahatsız etmişti...
Etiketler: ,
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar