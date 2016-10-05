  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda görüştü

Çavuşoğlu: 'ın sı iyi niyetli değil

Dışişleri Bakanı , Meclisi ile yaşanan Başika krizi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında larda bulundu

Çavuşoğlu: Irakın açıklaması iyi niyetli değil

Dışişleri Bakanı , ile yaşanan Başika krizi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında larda bulundu

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Irak'ın açıklaması iyi niyetli değil. Irak'ın terörle mücadelesine destek veriyoruz. Irak içindeki iç siyasetteki sorunlar nedeniyle böyle oldu. Bizim tavrımız nettir. Biz güçlü istikrarlı bir Irak istiyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne bağımsızlığına önem veriyoruz. Buradaki diğer kamplarımızın tek amacı yerel güçleri eğiterek DAEŞ'e karşı kaybedilen toprakların geri alınmasıdır. DAEŞ'e karşı Suriye'de nasıl destek veriyorsak Irak'ta da vermek istediğmizi söylüyoruz."

"Irak'a nasıl baktığımızı ne düşündüğümüzü Bağdat yönetimine ulaştırdık. Venezuela'da görüştüğüm Irak Dışişleri Bakanı ile bir kere daha paylaştım. Bunları aşacağımızı düşünüyoruz. İyi niyetli olumlu çabalarımızı devam ettireceğiz"

"Suriye'deki ateşkesle ilgili çok toplantı yaptık. Kerry ile ayaküstü görüşmemizde bunu değerlendirdik. Her seferinde kararlar aldık ancak hiçbirinde uygulamayı göremedik. Eşbaşkanlık yapan ülkeler var. Her seferinde ateşkesin rejim ve onu destekleyen güçler tarafından ihlal edildiği açıkça ortada. İnsani yardımlar konusunda BM de biz de başarısız olduk. Engellemelerden dolayı. Bu önümüzde çıkan son fırsat olabilir. Biz çözümü tercih ediyoruz. Bu çabalarımızı sıklaştırdık. Ancak artık kozmetik toplantılar ve görüşmeler istemiyoruz.
Etiketler: , , ,
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 20:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar