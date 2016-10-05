Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ile yaşanan Başika krizi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Irak'ın açıklaması iyi niyetli değil. Irak'ın terörle mücadelesine destek veriyoruz. Irak içindeki iç siyasetteki sorunlar nedeniyle böyle oldu. Bizim tavrımız nettir. Biz güçlü istikrarlı bir Irak istiyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne bağımsızlığına önem veriyoruz. Buradaki diğer kamplarımızın tek amacı yerel güçleri eğiterek DAEŞ'e karşı kaybedilen toprakların geri alınmasıdır. DAEŞ'e karşı Suriye'de nasıl destek veriyorsak Irak'ta da vermek istediğmizi söylüyoruz."

"Irak'a nasıl baktığımızı ne düşündüğümüzü Bağdat yönetimine ulaştırdık. Venezuela'da görüştüğüm Irak Dışişleri Bakanı ile bir kere daha paylaştım. Bunları aşacağımızı düşünüyoruz. İyi niyetli olumlu çabalarımızı devam ettireceğiz"

"Suriye'deki ateşkesle ilgili çok toplantı yaptık. Kerry ile ayaküstü görüşmemizde bunu değerlendirdik. Her seferinde kararlar aldık ancak hiçbirinde uygulamayı göremedik. Eşbaşkanlık yapan ülkeler var. Her seferinde ateşkesin rejim ve onu destekleyen güçler tarafından ihlal edildiği açıkça ortada. İnsani yardımlar konusunda BM de biz de başarısız olduk. Engellemelerden dolayı. Bu önümüzde çıkan son fırsat olabilir. Biz çözümü tercih ediyoruz. Bu çabalarımızı sıklaştırdık. Ancak artık kozmetik toplantılar ve görüşmeler istemiyoruz.